Ascolti tv martedì 8 agosto 2023: Queen Bees Emozioni senza età, Momenti di trascurabile Felicità, Trofeo Silvio Berlusconi, dati Auditel e share

Ascolti tv martedì 8 agosto 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida dello share. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai martedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questo martedì sera troviamo su Rai 1 “Queen Bees Emozioni senza età” che conquista 2.039.000 spettatori pari al 14.3 % di share. Per Rai 2 “Momenti di trascurabile felicità” conquista 547.000 spettatori con il 3.8 % di share. Per Rai 3 invece “Filorosso” conquista una platea di 587.000 spettatori con il 4.6 % di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 viene proposto “Trofeo Silvio Berlusconi: Monza-Milan” che catalizza l’attenzione di 2.842.000 spettatori con uno share di 19.6 %. Su Italia 1 invece “Horizon Line- Brivido ad alta quota” porta a casa 1.064.000 spettatori ( 7.3 %). Su Rete 4 “East New York” totalizza un ammontare di 367.000 spettatori (2.6 %).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 8 agosto

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “In Onda estate” appassiona 577.000 spettatori con il 4 % di share. Su Tv8 appuntamento con “La famiglia Addams” che è stato seguito da 305.000 spettatori con il 2.1 % di share. Sul Nove “Hanna” segna 192.000 spettatori e l’1.4 % di share.