Ascolti tv mercoledì 12 gennaio 2022: Inter-Juventus, Sei mai stata sulla luna, Biancaneve e il cacciatore, Non è l’Arena, dati Auditel e share

Ascolti Tv 12 gennaio 2022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, mercoledì 12 gennaio 2022!

Ascolti Tv 12 gennaio 2022: dati di ascolti di ieri in prima serata

Ieri sera, mercoledì 12 gennaio 2022, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, mercoledì 12 gennaio. Su Rai 1 il film “Sei mai stata sulla luna” ha intrattenuto 2.888.000 spettatori con il 12.4% share. Canale 5 risponde con la partita di Supercoppa Italiana tra “Inter-Juventus”, che raccoglie 7.890.000 spettatori pari al 33.2% di share. Su Rai 2 “Kalipe'” ha ottenuto 747.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Il film “Biancaneve e il cacciatore”, su Italia 1, ha raccolto davanti al video 1.105.000 spettatori (5%). Rai3 trasmette “Ottilie Von Faber Castell Una donna coraggiosa” che è stato seguito da 1.224.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rete4 “Zona Bianca” ottiene 808.000 spettatori con il 4.4% di share. Tv8 trasmette “Bruno Barbieri 4 Hotel”, che vede la presenza di 371.000 spettatori con l’1.7% di share. Per La7 “Non è l’Arena” 875.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Nove abbiamo “Barcellona-Real Madrid” che registra 274.000 spettatori e (1.1% di share).