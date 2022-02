Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: Cosa mi lasci di te, Chi l’ha visto?, Milan Vs Lazio, Le Iene, dati Auditel e share

Ascolti Tv 9 febbraio 2022. Quale è stato il programma che ha tenuto maggiormente incollati allo schermo? Sarà a partire dalle 10.00 di oggi che i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane, saranno disponibili. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti programmi hanno reso difficile la scelta ai telespettatori, ma ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, mercoledì 9 febbraio 2022!

Ascolti Tv 9 febbraio 2022: dati di ascolti di ieri in prima serata

Ieri sera, mercoledì 9 febbraio 2022, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022. Su Rai 1 ‘Cosa mi lasci di te’ ha intrattenuto 2.892.000 spettatori pari al 13.7% di share. Canale 5 risponde con la partita di Coppa Italia “Milan VS Lazio”, che raccoglie 4.642.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai 2 “The Good Doctor “ ha ottenuto 1.093.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Lo show “Le Iene”, su Italia 1, ha raccolto davanti al video 1.408.000 spettatori (8.9%). Rai3 trasmette “Chi l’ha visto?” che è stato seguito da 2.307.000 spettatori pari ad uno share del 11.6%. Su Rete4 “Zona Bianca” ottiene 939.000 spettatori con il 5.6% di share. Tv8 trasmette “Bruno Barbieri 4 Hotel”, che vede la presenza di 377.000 spettatori con il 1.9%. Per La7 “Atlantide” 505.000 spettatori con uno share del 3.2%. Sul Nove abbiamo “Amiche da morire” che registra 340.000 spettatori con l’1.6%.