Ascolti tv: Non ti pago e Coppa Italia Ottavi: Milan – Cagliari, chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di martedì 2 gennaio 2024

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di ascolti ieri sera martedì 2 gennaio 2024.

Ascolti tv, chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi tra “Non ti pago (2024)” su Rai 1 e “Coppa Italia Ottavi: Milan – Cagliari” su Canale 5?

Ieri sera, martedì 2 gennaio 2024, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ripartita e la gara degli ascolti è più accesa che mai. Da una parte ieri sera abbiamo avuto “Non ti pago (2024)”, dall’altra, sulle reti Mediaset, va in onda “Coppa Italia Ottavi: Milan – Cagliari”. Ecco chi ha vinto ieri sera.

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di martedì 2 gennaio 2024. Su Rai 1 “Non ti pago (2024)”, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre “Coppa Italia Ottavi: Milan – Cagliari” su Canale 5, ha ottenuto .000 spettatori con il % di share.

Ascolti tv e share martedì 2 gennaio 2024 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “The floor – Ne rimarrà uno solo” : .000 spettatori, % di share

: .000 spettatori, % di share Rai 3, “L’afide e la formica” : .000 spettatori con il % di share

: .000 spettatori con il % di share Italia 1, “Will Hunting – genio ribelle” :.000 spettatori, % di share

:.000 spettatori, % di share Rete 4, “E’ sempre Cartabianca”: a.m. di .000 spettatori, % di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

