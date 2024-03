Ascolti tv, Rai 1 gioca in difesa, Amici di Maria fa il solito boom di share? I dati

Vigilia del giorno di Pasqua. In tv si gioca la consueta partita degli ascolti quasi sempre però a senso unico: spesso è infatti Canale 5 a condurre in giochi e la scelta di Rai 1 – mandare in onda il film Se scatti ti sposo – sembrava significare una scelta “in difesa” della tv pubblica. Vediamo com’è andata e chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

Anche ieri sera c’è stata la consueta sfida a suon di audience tra le reti televisive. In una faticosa ripresa degli impegni quotidiani, anche ieri, sabato sera, i palinsesti si sono confrontati a suon di share e audience. E’ iniziato infatti il lungo weekend di Pasqua e molti si potranno godere qualche ora di relax. Magari guardando un buon programm.

Rai 1 si affida come detto al film “Se scappi ti sposo”, mentre su Canale 5 le festività non fermano il serale di Amici. La De Filippi avrà dominato anche stavolta?

Ad ogni modo la domanda è sempre la stessa: ‘Chi ha vinto la gara di ascolti?’. Una curiosità alla quale daremo risposta anche oggi. Andiamo a scoprire quali sono state le trasmissioni più seguite dal pubblico italiano.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane.

Dati di ascolto e share canali Rai sabato sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questo venerdì sera troviamo su Rai 1 “Se scappi ti sposo” che conquista 1.838.000 spettatori pari al 12.1 % di share. Per Rai 2 spazio a “Le indagini di Sister Boniface” che conquista 632.000 spettatori con il 3.6 % di share. Su Rai 3, infine, “Todo Modo” ha interessato 359.000 spettatori (2.4 %).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 c’è “Amici di Maria De Filippi” che ha catalizzato l’attenzione di 3.736.000 spettatori con uno share di 27.3 %. Su Italia 1 invece “Kung Fu Panda 2″ porta a casa 848.000 spettatori (5.1 %). Su Rete 4 “Il re dei re” totalizza un ammontare di 728.000 spettatori (5.4 %).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove sabato 30 marzo 2024

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “In altre parole” appassiona 595.000 spettatori con il 3.5 % di share. Su Tv8 appuntamento con “Alessandro Borghese” che è stato seguito da 489.000 spettatori con il 2.9 % di share. Sul Nove “Alive I sopravvissuti delle Ande (documentario)”, che segna 371.000 spettatori e il 2.5 % di share.