Ascolti tv sabato 14 gennaio 2023: Tali e Quali Show, C’è Posta per Te, Cattivissimo me 3, dati Auditel e share

Ascolti tv sabato 14 gennaio 2023, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Siamo a sabato e il fine settimana di gennaio, ora che è arrivato davvero il freddo, è tutto da vivere. Con la settimana che sta per giungere al capolinea perché il tempo vola. Ma il sabato sera, dal punto di vista televisivo, non ha deluso nessuno. Tra programmi, serie tv, nuove stagioni e approfondimenti. Proprio come è successo ieri sera, con il palinsesto che non ha certo deluso le aspettative. E con la scelta variegata su tutti i canali. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai sabato sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la seconda puntata dello show con Carlo Conti “Tali e quali” conquista 3.508.000 spettatori pari al 20.5% di share. Per Rai 2 il telefilm “Blue Bloods” piace a 794.000 spettatori con il 4.1% di share. Per Rai 3 invece il documentario “Città segrete New York seconda parte” conquista una platea di 996.000 spettatori con il 5.8% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 la seconda puntata di “C’è Posta per Te” catalizza l’attenzione di 4.895.000 spettatori con uno share del 30.4%. Su Italia 1 invece il film “Cattivissimo me 3” porta a casa uno share del 4.9% a fronte di 957.000 spettatori. Su Rete4 “Ore 15 17 Attacco al treno” totalizza un ammontare di a.m. 618.000 spettatori (3.3%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 14 gennaio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 va in onda “Sotto il segno del pericolo” ha interessato 465.000 spettatori con il 2.6% di share. Su Tv8 “Alessandro Borghese 4 ristoranti” è stato seguito da 309.000 spettatori con l’1.6 % di share. Su Nove “Costa Concordia Trappola in mare” segna 246.000 spettatori (1.3% di share).