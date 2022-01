Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022: C’è posta per te, Cattivissimo Me, Tali e Quali, dati Auditel e share

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022. Consueto appuntamento con la rassegna degli ascolti televisivi della serata di ieri. Tutti i dati Auditel saranno pubblicati a partire dalle ore 10.00 di oggi, domenica 16 gennaio 2022. Vediamo dunque chi si è aggiudicato la gara dello share tra i programmi proposti dalle principali emittenti televisive.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022: dati di ascolti di ieri in prima serata Mediaset

Ieri sera, sabato 8 gennaio 2022, tanti programmi e film in prima serata sui canali Mediaset. Canale 5 con il programma “C’è posta per Te” raccoglie 5.546.000 spettatori pari al 28.7% di share. Il film d’animazione “Cattivissimo Me”, su Italia 1, ha raccolto davanti al video .000 spettatori (%). Su Rete4 “007 Il domani non muore mai” ottiene 790.000 spettatori con il 3.6% di share.

Prima serata Rai: dati auditel e share

Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, sabato 15 gennaio dei canali Rai. Rai 1, con il programma “Tali e Quali”, ha intrattenuto 3.869.000 spettatori con il 17.7% share. Su Rai 2 “F.B.I Stagione 4 Episodio 2” ha ottenuto 1.067.000 spettatori pari al 4.3% di share. Rai3 trasmette “La fabbrica del mondo” che è stato seguito da 889.000 spettatori con il % di share.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022: Tv8, La7, Nove

Vediamo come è andata il resto della programmazione tv. Su La7 va in onda “Eden un pianeta da salvare” che riunisce un pubblico di telespettatori pari a 469.000 validi per il 2.4% di share. Tv8: “Consegna per Natale” piace a 305.000 spettatori col 1.3% di share. Infine sul Nove “Costa Concordia Trappola in mare (Documentario)” conquista 427.000 spettatori con l’1.8% di share.