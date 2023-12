Ascolti tv sabato 23 dicembre 2023: Ballando con le Stelle, Grande Fratello, Elf, FBI, dati Auditel e share

Ascolti tv sabato 23 dicembre 2023, ecco i risultati e i dati auditel dei principali programmi in tv.

Domani è la Vigilia di Natale e siamo nel pieno dei preparativi per arrivare pronti alla ricorrenza. Un appuntamento attesissimo un po’ da tutti che regala forti emozioni grazie all’atmosfera della festa. In questa fase di organizzazione e pianificazione, gli italiani trascorrono le serate davanti ai propri programmi televisivi preferiti. La scelta è vasta. Le trasmissioni proposte in questo periodo di festività sono varie, come sempre, per rispondere ai più svariati gusti, anche se non manca una particolare attenzione ad eventi e film che contribuiscono a diffondere il clima natalizio.

Come sempre sono stati tanti i programmi proposti, appuntamenti che hanno intrattenuto il pubblico italiano. E la domanda che torna puntuale è sempre la solita: qual è stato il programma più seguito di ieri sera, sabato 23 dicembre? La risposta dei telespettatori arriva dai dati degli ascolti per indicare qual è stato il programma che ha conquistato il primato ottenendo il maggior consenso da parte del pubblico italiano.

Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra “Ballando con le Stelle” su Rai 1 e “Grande Fratello” su Canale 5; su Italia 1 invece spazio a un film di Natale e Rete 4 manda in onda un film cult del cinema italiano.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai sabato sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questo sabato sera troviamo su Rai 1 “Ballando con le Stelle” che conquista 3.849.000 spettatori pari al 29.2% di share. Per Rai 2 spazio a “FBI” che conquista 871.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai 3, infine, “Sapiens – Un solo Pianeta” ha interessato 790.000 spettatori (4.7%).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 viene proposto “Grande Fratello” che catalizza l’attenzione di 2.037.000 spettatori con uno share di 15.6%. Su Italia 1 invece “Il Grinch” porta a casa 1.114.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 “Non ci resta che piangere” totalizza un ammontare di 816.000 spettatori (4.9%).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove, sabato 23 dicembre 2023

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “In altre parole… ancora” appassiona 527.000 spettatori con il 3% di share. Su Tv8 appuntamento con “Alessandro Borghese 4 ristoranti” che è stato seguito da 427.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove “Freddy Mercury – The Great Pretender” segna 271.000 spettatori e il 1.6% di share.