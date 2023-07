Ascolti tv Scomparsa e Coach Carter, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di domenica 2 luglio 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi tra la fiction Scomparsa su Rai 1 e il film in prima tv Coach Carter su Canale 5? Ieri sera, domenica 2 luglio 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la fiction in replica che parla di due ragazze liceali scomparse e dall’altra il film in prima tv sulla storia dell’allenatore Carter, chiamato a risollevare la squadra di basket di un liceo. Ecco chi ha vinto ieri sera.

Ascolti tv, chi ha vinto tra Coach Carter e Scomparsa

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, domenica 2 luglio 2023. Su Rai 1 “Scomparsa”, ha conquistato 2.281.000 spettatori pari al 15.6% di share mentre “Coach Carter“ su Canale 5, ha ottenuto 1.156.000 spettatori con il 9.4% di share.

Ascolti tv e share domenica 2 luglio 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “Tim Summer Hits”: 1.492.000 spettatori, 10.8% di share

Rai 3, “Kilimangiaro”: 818.000 spettatori con il 5.8% di share

Italia 1, “FBI Most Wanted”: 841.000 spettatori, 6.3% di share

Rete 4, “Baciato dalla fortuna” (a.m.) 549.000 spettatori, 4% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, lunedì 3 luglio 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente Reazione a Catena (Rai 1) a sfidare Caduta libera (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda la fiction in replica “Il giovane Montalbano”, mentre su Rai 2 serata crime con “CSI Vagas”. Su Rai 3 infine le inchieste di “Report”. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 ci sarà il reality “Temptation Island”, mentre su Italia 1 il film “2 Fast 2 Furious”. Chiude Rete 4 con “Zona Bianca”.