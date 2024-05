Ascolti tv, Semifinale di Champions League contro film: PSG-Borussia D. sfida Il Truffacuori | Chi ha vinto?

Al termine di una delle tante giornate frenetiche, ricche di impegni, in tanti si concedono qualche ora di relax davanti alla tv. Non solo un’occasione per rilassarsi, ma anche per stare insieme alla famiglia e condividere qualche ora della giornata. E anche ieri sera si è disputato un altro testa a testa tra le varie reti televisive e in particolare, tra Rai 1 e Canale 5. Una corsa agli ascolti nella quale Rai 1 ha proposto una commedia romantica ‘Il truffacuori’, mentre su Canale 5 è andata in onda la partita di Campions League, valida per la semifinale: PSG – Borussia D.

Un’altra serata trascorsa davanti al piccolo schermo tra programmi di intrattenimento, film, serie tv e il grande calcio. Come di consueto, anche ieri, la scelta è stata varia tra coloro che sono rimasti a casa e si sono rilassati davanti alla tv. Si è rinnovato il quotidiano confronto a suon di programmi tv mandati in onda dalle varie reti televisive.

Ma cosa è successo nell’ultima fascia prime time? Si è riproposta anche ieri sera infatti la sfida degli ascolti tv tra le principali reti generaliste della nostra televisione: ad ogni modo la domanda è sempre la stessa: ‘Chi ha vinto la gara di ascolti?’.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane.

Dati di ascolto e share canali Rai martedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questa lunedì sera Rai 1 ha proposto “Il truffacuori”, che ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 spazio a Stefano De Martino con “Eurovision Song Contest” che s’è aggiudicato .000 spettatori con il % di share. Su Rai 3, infine, “Villetta con ospiti” ha interessato .000 spettatori (%).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 è andato in onda “Semifinale di Champios League: PSG – Borussia D.” che ha catalizzato l’attenzione di .000 spettatori con uno share di %. Su Italia 1 invece “Le Iene” ha portato a casa .000 spettatori (%). Su Rete 4 “E’ sempre Cartabianca” ha totalizzato un ammontare di .000 spettatori (%).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove martedì 7 maggio 2024

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “DìMartedì” ha appassionato .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 appuntamento con “Celebrity Chef” che è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove “The legend of Zorro”, che ha segnato .000 spettatori e il % di share.