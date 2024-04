Ascolti TV sospesi fino al 29 aprile: “Niente dati Auditel dei programmi” | Cosa sta succedendo

Niente ascolti tv dell’Auditel in Italia: la sospensione durerà fino a lunedì 29 aprile per motivi sindacali.

Italia senza ascolti Auditel fino lunedì 29 aprile 2024. Una notizia problematica soprattutto per le emittenti televisive, che già da ieri non possono contare i dati di ascolto dei propri programmi televisivi: canali che impostano la propria programmazione editoriale sul palinsesto proprio in virtù degli ascolti. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo e se il problema è di semplice risoluzione per i fan degli ascolti televisivi.

Niente ascolti TV dell’Auditel fino al 29 aprile

Forse non era mai capitato che, per sei giorni consecutivi, in Italia mancassero i dati legati agli ascolti televisivi. Auditel ha fatto sapere che non saranno pubblicati questi dati, nonostante per le emittenti televisive siano fondamentali per capire l’efficacia di un programma o meno. Una situazione che, nel giro di poco tempo, sta destando grande preoccupazione per le case televisive e gli inserzionisti pubblicitari che usano la tv come veicolo di pubblicità.

Perché non vengono raccolti i dati degli ascolti tv

La situazione nasce in seno a una protesta sindacale, che coinvolge i lavoratori della Nielsen Media. Questa realtà si occupa dell’elaborazione dei dati di ascolti, che poi vengono pubblicati sull’Auditel. L’agitazione sarebbe figlia delle ultime politiche aziendali della realtà, che avrebbe minacciato licenziamenti di massa tra i lavoratori e attivato una protesta per la salvaguardia dei posti all’interno dell’azienda.

Quando avverrà il ritorno dei dati Auditel

Il ritorno dei dati Auditel, con i singoli ascolti tv, sarà nuovamente disponibile dalla fine dello sciopero sindacale, previsto il 29 aprile 2024. La speranza degli imprenditori che fanno televisione, è quella di un’accortezza da parte della Nielsen Media: il recupero dei dati televisivi anche dei giorni precedenti. Una speranza che, però, al momento non è stata ancora annunciata dalle sigle sindacali che prendono parte allo sciopero: tutto sarà visibile il pomeriggio di lunedì prossimo.