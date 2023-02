Ascolti tv Tale e Quale Sanremo e speciale Maurizio Costanzo, chi ha vinto sabato 25 febbraio 2023: dati Auditel e share di ieri sera

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra Tale e Quale Sanremo e lo speciale Maurizio Costanzo? Ieri sera, sabato 25 febbraio, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Carlo Conti con il suo show, tra imitazioni e risate, dall’altra lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo che ha preso il posto di C’è Posta per te. Vediamo allora chi ha vinto.

Ascolti tv Tale e Quale Sanremo e speciale Maurizio Costanzo, chi ha vinto ieri sera

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, sabato 25 febbraio 2023. Su Rai 1 lo show “Tale e Quale Sanremo” ha conquistato 4.185.000 spettatori pari al 28.5% di share mentre lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5, ha ottenuto 2.086.000 spettatori con il 12.3% di share.

Ascolti tv e share sabato 25 febbraio 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “FBI Stagione 5 Episodio 2”: 947.000 spettatori, 4.9% di share

Rai 3, “Sapiens Un solo pianeta”: 865.000 spettatori con il 6.2% di share

Italia 1, “Paddington 2”: 645.000 spettatori, 3.8% di share

Rete4, “Controcorrente”: (a.m.) 549.000 spettatori, 3% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, domenica 26 febbraio 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda invece Resta con me, mentre su Rai 2 spazio a NCIS Los Angeles. Su Rai 3 infine Che tempo che fa (talk show). Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 in prima serata andrà in onda Lo Show dei Record, mentre su Italia 1 film Red 2. Chiude Rete 4 con Zona Bianca.