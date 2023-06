Ascolti tv TG5 Speciale Berlusconi e Porta a Porta, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di lunedì 12 giugno 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra lo speciale di Bruno Vespa Porta a Porta su Rai 1 e lo speciale TG5 su Canale 5? Ieri sera, lunedì 12 giugno 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Quello che è certo è che sia Rai che Mediaset hanno puntato i riflettori sulla morte di Silvio Berlusconi, l’ex premier che si è spento a Milano all’età di 86 anni. Ecco chi ha vinto ieri sera.

Ascolti tv Porta a Porta e lo speciale TG5 su Berlusconi

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, lunedì 12 giugno 2023. Su Rai 1 “Porta a Porta”, lo speciale su Canale 5 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre “TG5 su Silvio Berlusconi” l’edizione straordinaria dedicata all’ex premier su Canale 5, ha ottenuto .000 spettatori con il % di share.

Ascolti tv e share lunedì 12 giugno 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “CSI Vegas Stagione 2 Episodio 4”: .000 spettatori, % di share

Rai 3, “Report (Inchieste)”: .000 spettatori con il % di share

Italia 1, “White Elephant Codice criminale”: .000 spettatori, % di share

Rete4, “Quarta Repubblica” (a.m.) .000 spettatori, % di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, martedì 13 giugno 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Caduta libera (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda la serie tv Sophie Cross Verità nascoste, mentre su Rai 2 spazio allo sport “Calcio serie C Finale di Andata”. Su Rai 3 infine il programma d’approfondimento “Cartabianca”. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 invece la miniserie (in replica) “Sissi Stagione 1 Episodio 4”, mentre su Italia 1 “Giuseppe Giacobazzi: gran varietà (show)”. Chiude Rete 4 con il film Il compagno Don Camillo.