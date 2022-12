Ascolti tv venerdì 30 dicembre 2022: Mi casa es tu casa, Sissi 2, Forrest Gump, Eden, dati auditel e share

Ascolti tv venerdì 30 dicembre 2022, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Una nuova settimana di dicembre ha preso il via, mancano davvero pochi giorni alla fine dell’anno, ma anche questo venerdì l’ultimo del 2022, è stato variegato e ricco dal punto di vista televisivo. Tra reality, programmi di approfondimento e attualità, film e serie tv, il palinsesto, modificato appositamente per le feste, è stato estremamente vario e la scelta dei telespettatori vasta. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Qual è stato il programma preferito dal pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai venerdì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 il film “Note d’amore” conquista 2.912.000 spettatori pari al 17.1% di share. Per Rai 2 lo show “Mi casa es tu casa” piace a 700.000 spettatori con il 4% di share. Per Rai 3 invece “Alla ricerca di Dory” conquista una platea di 956.000 spettatori con il 5.3% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Italia 1 invece il film “Sissi 2” porta a casa uno share del 12.8% a fronte di 2.129.000 spettatori. Su Rete4 “Johnny Stecchino” totalizza un a.m. di 963.000 spettatori (6.1%). Su Canale 5 il film “Forrest Gump” catalizza l’attenzione di 1.225.000 spettatori con uno share del 7.7%

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 30 dicembre