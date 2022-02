Ascolti tv venerdì 4 febbraio 2022: Festival di Sanremo 2022, Attenti al gorilla, Quarto Grado, dati Auditel e share

Ascolti Tv 4 febbraio 2022. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, venerdì 4 febbraio 2022!

Ascolti Tv 4 febbraio 2022: dati di ascolti di ieri in prima serata

Ieri sera, venerdì 4 febbraio 2022, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, mercoledì 2 febbraio 2022. Su Rai 1 la quarta serata del “Festival di Sanremo 2022” ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Canale 5 risponde con il film “Attenti al gorilla’, che raccoglie .000 spettatori pari al % di share. Su Rai 2 “Le ultime 24 ore” ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share.

Leggi anche: Ascolti Sanremo 2022, dati di ascolto, auditel e share terza serata 3 febbraio

Il film “Ancora auguri per la tua morte”, su Italia 1, ha raccolto davanti al video .000 spettatori (%). Rai3 trasmette “Tre manifesti a Ebbing – Missouri” che è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 “Quarto Grado” ottiene .000 spettatori con il % di share. Tv8 trasmette “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, che vede la presenza di .000 spettatori con il% di share. Per La7 “Propaganda Live” .000 spettatori con uno share del %. Sul Nove abbiamo “I migliori fratelli di Crozza” che registra .000 spettatori e il % di share.