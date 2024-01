Ascolti tv venerdì 5 gennaio 2024: La Befana vien di notte II, Il Volo: Tutti per uno, Mrs Doubtfire, dati Auditel e share

Ascolti tv venerdì 5 gennaio 2024, ecco i risultati e i dati auditel dei principali programmi in tv.

Fervono i preparativi per l’ultimo appuntamento con le festività: l’Epifania. Ancora qualche giorno e poi si torna alla routine con gli impegni di sempre. Intanto, però, prosegue quel clima di festa che rappresenta un’occasione per protrarre la gioia. Qualcuno è già rientrato a lavoro, gli studenti cercano di godere a pieno questi ultimi giorni di vacanza. Ma una cosa resta sempre la stessa, gli appuntamenti serali con i programmi televisivi che non mancano di essere variegati e sempre rispondenti ai desideri del vasto pubblico. Una ricca programmazione delle varie reti tv offre, come sempre una scelta vasta con intrattenimento, film, fiction, approfondimenti, inchieste…

Come sempre sono stati tanti i programmi proposti, appuntamenti che hanno intrattenuto il pubblico italiano. E la domanda che torna puntuale è sempre la solita: qual è stato il programma più seguito di ieri sera venerdì 5 gennaio? La risposta dei telespettatori arriva dai dati degli ascolti per indicare qual è stato il programma che ha conquistato il primato ottenendo il maggior consenso da parte del pubblico italiano.

Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra “La Befana vien di notte II – le origini” su Rai 1 e “Il volo: Tutti per uno” su Canale 5; su Italia 1 invece spazio a un film cult e Rete 4 manda in onda inchieste e approfondimenti.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai venerdì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questo venerdì sera troviamo su Rai 1 “La Befana vien di notte II – le origini” che conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 spazio a “Il giro del mondo in 80 giorni” che conquista .000 spettatori con il % di share. Su Rai 3, infine, “Gli occhi di Tammy Faye” ha interessato .000 spettatori (%).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 viene proposto “Il volo: Tutti per uno” che catalizza l’attenzione di .000 spettatori con uno share di %. Su Italia 1 invece “Mrs Doubtfire – Mammo per sempre” porta a casa .000 spettatori (%). Su Rete 4 “Quarto Grado” totalizza un ammontare di .000 spettatori (%).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove, venerdì 5 gennaio 2024

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “Il treno” appassiona .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 appuntamento con “La Bella e la Bestia” che è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove “I migliori fratelli di Crozza” segna .000 spettatori e il % di share.