Ascolti tv venerdì 6 gennaio 2023 (Epifania): Speciale Lotteria Italia 2023, Il giorno più bello del mondo, La befana vien di notte, dati Auditel e share

Ascolti tv Epifania venerdì 6 gennaio 2023, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Il 2023 è iniziato da pochissimi giorni, l’Epifania è arrivata, tutte le feste ha portato via, ma nulla è cambiato per i telespettatori. Che hanno aspettative sempre alte. Tra nuove serie tv, nuove stagioni, programmi, reality, trasmissioni di approfondimento. E il palinsesto, sicuramente, non deluderà nessuno. Proprio come è successo ieri, nella serata dell’Epifania, con la scelta che è stata variegata. E vasta. Qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai venerdì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 il gioco con Amadeus “Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia” conquista 4.813.000 spettatori pari al 28.7% di share. Per Rai 2 il film “La befana vien di notte” piace a 756.000 spettatori con il 10.4% di share. Per Rai 3 invece il documentario “I magnifici 4 della risata” conquista una platea di 599.000 spettatori con il 3.4% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 il film comico con Alessandro Siani “Il giorno più bello del mondo” catalizza l’attenzione di 1.686.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Italia 1 invece il film “Batman vs Superman: Dawn of Justice porta a casa uno share del 4.1% a fronte di 674.000 spettatori. Su Rete4 “Shall we dance?” totalizza un ammontare di a.m. 670.000 spettatori (4%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 6 gennaio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 va in onda “The Royals” ha interessato 335.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Tv8 “Super 8” è stato seguito da 245.000 spettatori con l’1.1% di share. Su Nove “I migliori fratelli di Crozza” segna 523.000 spettatori (3% di share).