Ascolti tv venerdì 8 dicembre 2023: The Voice Kids, The Rookie, Ciao Darwin, Quarto Grado dati Auditel e share

Ascolti tv venerdì 8 dicembre 2023, ecco i risultati e i dati auditel dei principali programmi della tv generalista.

Ieri, con la festa dell’Immacolata, si è dato ufficialmente il via al lungo periodo di festa. L’8 dicembre, come da tradizione, è l’annuncio del Natale, il giorno nel quale ci si prepara all’appuntamento con il 25 dicembre, con compere e allestimenti.

Le festività sono, perciò, ormai entrate nel vivo. Il clima natalizio si respira ovunque, sia in strada che in casa. Tutto sembra essere pronto ad accogliere la ricorrenza più attesa dell’anno. A trascorrere le serate in allegria e in compagnia ci pensano le reti televisive che offrono, come sempre una vasta scelta di programmi. E anche ieri film, fiction, reality, inchieste, approfondimenti, sono stati tanti i programmi proposti dalle reti Rai e da Mediaset. Appuntamenti che hanno intrattenuto il pubblico italiano. E la domanda che torna puntuale è sempre la solita: qual è stato il programma più seguito di ieri sera, venerdì 8 dicembre? La risposta dei telespettatori arriva dai dati degli ascolti per indicare qual è stato il programma che ha conquistato il primato ottenendo il maggior consenso da parte del pubblico italiano.

Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra lo “The Voice Kids” su Rai 1 e “Ciao Darwin” su Canale 5; su Italia 1 invece spazio a un film mentre Rete 4 punta su approfondimenti e inchieste su fatti di cronaca.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai venerdì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questo venerdì sera troviamo su Rai 1 “The Voice Kids” che conquista 3.849.000 spettatori pari al 22.7 % di share. Per Rai 2 spazio a “The Rookie” che conquista 572.000 spettatori con il 3.2 % di share. Su Rai 3, infine, “Il materiale emotivo” ha interessato 563.000 spettatori (2.9 %).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 viene proposto “Ciao Darwin” che catalizza l’attenzione di 3.279.000 spettatori con uno share di 21.7 %. Su Italia 1 invece “Independence Day: Rigenerazione” porta a casa 893.000 spettatori (4.9 %). Su Rete 4 “Quarto Grado” totalizza un ammontare di 1.084.000 spettatori (7 %).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove, venerdì 8 dicembre 2023

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “Propaganda Live” appassiona 856.000 spettatori con il 5.9 % di share. Su Tv8 appuntamento con “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” che è stato seguito da 269.000 spettatori con l’1.6 % di share. Sul Nove “I migliori Fratelli di Crozza” segna 511.000 spettatori e il 2.7 % di share.