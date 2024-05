Ascolti tv, ‘Viola come il mare’ sfida ‘Il David di Donatello’ | Chi ha vinto?

Come tutte le sere, anche ieri è andata in onda la consueta sfida a suon di programmi televisivi tra Rai 1 e Canale 5. Uno scontro che va avanti a suon di intrattenimento e fiction, film e inchieste e ieri sera Rai 1 ha proposto ‘Il David di Donatello’, premio che viene assegnato per ringraziare autori e attori che hanno preso parte alla realizzazione di prodotti cinematografici; su Canale 5, invece, torna ‘Viola come il mare’ alla sua seconda stagione che torna ad accendere i riflettori sui suoi protagonisti: Francesca Chillemi e Can Yaman

Un’altra serata trascorsa davanti al piccolo schermo tra programmi di intrattenimento, film, serie tv e il grande calcio. Come di consueto, anche ieri, la scelta è stata varia tra coloro che sono rimasti a casa e si sono rilassati davanti alla tv. Si è rinnovato il quotidiano confronto a suon di programmi tv mandati in onda dalle varie reti televisive.

Ma cosa è successo nell’ultima fascia prime time? Si è riproposta anche ieri sera infatti la sfida degli ascolti tv tra le principali reti generaliste della nostra televisione: ad ogni modo la domanda è sempre la stessa: ‘Chi ha vinto la gara di ascolti?’.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane.

Dati di ascolto e share canali Rai venerdì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questa venerdì sera Rai 1 ha proposto “Il David di Donatello”, che ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 spazio a “Diabolik – Ginko all’attacco” che s’è aggiudicata .000 spettatori con il % di share. Su Rai 3, infine, “Milva Diva per sempre” ha interessato .000 spettatori (%).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 è andato in onda “Viola come il mare 2” che ha catalizzato l’attenzione di .000 spettatori con uno share di %. Su Italia 1 invece “Tata Matilda e il grande botto” ha portato a casa .000 spettatori (%). Su Rete 4 “Quarto Grado” ha totalizzato un ammontare di .000 spettatori (%).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove venerdì 3 maggio 2024

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “Propaganda Live” ha appassionato .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 appuntamento con “Masterchef Italia” che è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove “Fratelli di Crozza”, che ha segnato .000 spettatori e il % di share.