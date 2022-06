Asia Argento festeggia il suo anno di sobrietà: “Senza alcol e droghe da un anno. Avevo toccato il fondo”

Con un post su Instagram, Asia Argento, ha raccontato che finalmente oggi festeggia il suo anno di sobrietà. Un anno difficile, complicato in cui però ha raggiunto un traguardo per lei molto importante. Il vissuto dell’attrice è senz’altro difficile, come lei racconta, e con le sue parole vuole mandare un messaggio a tutti di speranza, di forza.

Asia Argento e il problema con le droghe

“Oggi compio un anno di sobrietà. Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi”.

Asia aveva provato ad uscire dall’incubo delle droghe. Per un periodo ce l’aveva anche fatta. Poi, dopo la scomparsa del compagno Anthony Bourdain, morto suicida, è ricaduta. E di nuovo, l’inferno. Dal quale stava diventando sempre più difficile uscire.

Le parole di Asia Argento

“Un anno e mezzo fa, dopo la sofferenza per la perdita di mia madre, ho iniziato a praticare il buddismo di Nichiren Daishonin ed il mio karma ha iniziato a trasformarsi, così come i miei pensieri, azioni e parole. Ho ritrovato il desiderio di smettere di farmi del male, di espandere la mia coscienza”.