Avanti un altro, Paolo Bonolis chiude la stagione: ecco cosa andrà in onda da stasera su Canale 5

Ieri sera si è chiusa ufficialmente la stagione di “Avanti un altro”, il famoso quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In Mediaset vorrebbero riconfermare il programma dei due conduttori, ma sarebbe proprio Bonolis ad aver proposto di concludere definitivamente lo show per provare a portare in televisione un prodotto televisivo più fresco e al passo coi tempi. E’ lo stesso conduttore romano, infatti, a lasciare in bilico i fan del proprio show con questa dichiarazione: “Amici, forse ci vediamo l’anno prossimo”.

“Avanti un altro” chiude per sempre?

Il 28 aprile 2023 potrebbe essere ricordato come l’ultima puntata, di sempre, del noto quiz show di Paolo Bonolis su Canale 5. Già in passato erano emerse voci sulla chiusura del programma, che agli occhi del conduttore, seppur vincente nel tardo pomeriggio, risultava come un prodotto televisivo datato. Ecco allora la volontà di pensare qualche altra idea, un nuovo progetto televisivo da portare su Mediaset magari con la complicità professionale di Luca Laurenti. Non sappiamo cosa bolla in pentola nello studio di Bonolis, ma è certo come il conduttore stia pensando a un programma nuovo già da diversi mesi.

Addio al programma campione del preserale?

Va detta una cosa: Paolo Bonolis esce vincente per 12 anni consecutivi nella fascia del preserale, con “Avanti un altro” che ancora oggi vince senza problema sulla concorrenza Rai e la presenza de “L’eredità” alla stessa identica ora. Eppure, nonostante il programma sia ancora campione di audience, almeno per Bonolis è venuto il momento di cambiare. Immergersi in un progetto nuovo, consapevoli che il loro game show ha dato tutto quello che poteva dal 2011 a oggi. Dodici stagioni da record, con Bonolis e Laurenti che si sono sempre ottimi intrattenitori della fascia preserale tra gag nel programma e situazioni surreali legate agli ospiti in studio o addirittura i concorrenti.