“Avevano annunciato la sua morte”. Come sta ora Carolyn Smith. Le notizie tanto attese

Una fake news aveva annunciato la morte improvvisa di Carolyn Smith: la ballerina tranquillizza i fan e parla della sua salute.

Ore di apprensione per Carolyn Smith, con i fan che hanno temuto la dipartita della famosa ballerina e volto televisivo di Rai Uno. Alcuni giornali avevano riportato la notizia della sua morte nelle precedenti ore, in una situazione che fortunatamente la stessa artista ha voluto smentire attraverso delle dichiarazioni stampa. Un sospiro di sollievo hanno sollevato i suoi fan, che ancora oggi seguono la ballerina come giurata a “Ballando con le Stelle”.

Annunciata la morte di Carolyn Smith: la fake news circola nel web

La notizia, priva di qualsiasi fondamento, era circolata in numerosi giornali italiani. Nessuna persona che l’aveva riportata, però, si era accertato della veridicità di quella affermazioni, magari provando a sentire la stessa artista o il suo entourage. La Smith, per l’ennesima volta in carriera, si è ritrovata a dover rettificare un lancio sulla sua dipartita, in un’azione anche altamente disturbante per un’artista del suo livello mondiale.

Annunciata la morte di Carolyn Smith: la rettifica dell’artista

Le parole della ballerina hanno tranquillizzato i fan, con la stessa che scherza sull’episodio e prova a sdrammatizzare. Carolyn Smith sarà anche per il 2024 uno dei volti più rappresentativi di Rai Uno, con l’ultimo impegno da giurata di “Ballando con le Stelle” pronto a essere rinnovato anche nei prossimi anni e a coronarla come “Signora del Sabato sera di Rai Uno”.

Annunciata la morte di Carolyn Smith: come sta la ballerina?

Preoccupazioni sulla salute della Smith sono state normali, soprattutto conoscendo il brutto male che da diversi anni la sta vedendo impegnata in cure molto potenti. Dopo il cancro al seno riscontrato nel 2015, il male sembra essersi ripresentato intorno al mese di marzo 2023. Anche in questo caso, la ballerina comunicò la vicenda su Instagram, accompagnata dai capelli rasati:

“Ciao a tutti e tutte. Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico. Quale giorno speciale di cominciare ? 8 marzo la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile. Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po di fragilità… Ci sta, sono anche umana ogni tanto. Buona serata a tutti, per una volta mi riposo, è stato una settimana impegnativa”.

Annunciata la morte di Carolyn Smith: come sta oggi?

Riprendendo la risposta che ha dato a chi annunciava la sua improvvisa dipartita, Carolyn Smith lo dice apertamente: “Sto bene e più energica che mai“. La terapia va avanti, ma la ballerina sembra migliorare col passare dei giorni, non rinunciando nemmeno agli eventi pubblici dove viene chiamata a presenziare. Tra questi, ha annunciato la sua presenza venerdì 26 gennaio presso lo “Show delle coreografie”, dove potrebbe tornare anche in televisione dopo l’avventura di Ballando con le Stelle.