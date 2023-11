Azize di Terra Amara, chi è Serpil Tamur: età, carriera, vita privata e Instagram

E’ una delle protagoniste più amate della soap Terra Amara tornata peraltro da poco in prima serata su Canale 5. E ora, per la prima volta, sarà in Italia ospite a Verissimo. Conosciamola intanto più da vicino!

Consueto appuntamento del fine settimana con il salotto televisivo di Mediaset condotto da Silvia Toffanin in onda sabato e domenica dalle 16.30. Tra i tanti ospiti della puntata di oggi, nel consueto spazio dedicato alla celebre serie turca, ci sarà anche Serpil Tamur che in Terra Amara presta il volto ad Azize. L’attrice si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa, dal suo ruolo nella soap, alla sua carriera fino alla vita privata. In attesa di vederla in studio ecco cosa sappiamo su di lei.

Cosa sappiamo su Serpil Tamur, l’attrice di Terra Amara

L’attrice è nata il 19 maggio 1944 sull’Isola di Rodi in Grecia. Oggi pertanto ha 79 anni. La sua prima passione è il teatro: dopo essersi diplomata nel 1963 al conservatorio statale di Ankara, è entrata a far parte della direzione generale dei teatri di Stato, prendendo parte a più di quaranta opere teatrali. Quindi l’approdo nel mondo del cinema e dello spettacolo ma anche delle serie tv; diverse le sue apparizioni prima della definitiva affermazione con Terra Amara, arrivata a partire dal 2018 con il suo ingresso nel cast.

Nella serie

Serpil Tamur dà il volto ad Azize, ovvero l’amata e famosa “nonnina” di Terra amara. Nella serie l’attrice è sposata con Uygur Tamur: ha due figlie di nome Serra e Seda ed è anche nonna.

Vita privata e Instagram

Sulla sua vita privata non sappiamo molto. L’attrice è presente su Instagram con l’account @serpiltamur: il suo profilo vanta ad oggi oltre 75mila followers.