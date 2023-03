Back to School 2023 con Federica Panicucci: ecco quando inizia e chi sono i concorrenti. Sarà Federica Panicucci la nuova conduttrice del programma “Back to School 2023”, il reality show dove 25 personaggi famosi saranno chiamati a ripetere l’esame di quinta elementare. Già lo scorso anno c’era stata un’edizione del programma, che i per i buoni ascolti Mediaset ha deciso di riconferma. Seppur con evidenti modifiche, a cominciare dalla conduzione.

Back to School 2023 con Federica Panicucci

La Panicucci è pronta a prendere il timone del programma, soprattutto poi facendo un gradito ritorno: a distanza di nove anni torna su Italia Uno, questa volta guidando un programma in prima serata. I concorrenti del programma quest’anno saranno tutti volti molto noti del piccolo schermo. Infatti, all’interno del reality show parteciperanno:

Awed

Ivan Cattaneo

Carmen Di Pietro

Gigi e Ross

Aldo Montano

Francesco Pannofino

Pierpaolo Pretelli

Riki

Soleil Sorge

Natasha Stefanenko

Ricky Tognazzi

Walter Zenga

I bambini, all’interno del reality show “Back to School”, avranno il ruolo dei “Maestrini”. Questi bimbi, che saranno 17 e vanno dagli 11 ai 13 anni, dovranno preparare i personaggi famosi per poi essere pronti a sostenere l’esame di quinta elementare. Il programma in precedenza era condotto dallo speaker radiofonico e conduttore Nicola Savino. Forte della sua esperienza a Radio Deejay, Savino non avrebbe trovato l’accordo per proseguire la sua esperienza professionale con Mediaset. Per lui si sono aperte le porte di TV8.

Si è quindi deciso di premiare Federica Panicucci, che oltretutto è un volto storico di Italia Uno, considerato come sia la mamma di programmi come il “Festivalbar”, “Candid Camera” o “Cupido”. Savino su TV8 ha in progetto tre programmi televisivi. Un prime time, uno da lanciare nella prima serata del canale e soprattutto la conduzione di un futuro reality show, che lo vedrebbe per la prima volta nel ruolo di anchorman della trasmissione.