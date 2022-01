Back to School, anticipazioni 11 gennaio 2022: ospiti, concorrenti e ripetenti della seconda puntata

Dopo il debutto della scorsa settimana, sta per tornare su Italia 1 Back to school, il programma condotto da Nicola Savino e in onda ogni martedì in prima serata. Ma cosa succederà nella seconda puntata? Chi saranno i ripetenti, i concorrenti e gli ospiti di stasera? Scopriamolo insieme!

Back to school, anticipazioni 11 gennaio 2022: chi sono i ripetenti e i concorrenti di stasera

Ben cinque nuovi ripetenti sono pronti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande della Commissione, che li interrogherà per verificare la loro preparazione. L’obiettivo resta quello di superare l’esame di quinta elementare: ci riusciranno? Questa volta toccherà a Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento mettersi alla prova, ma con loro ci sarà anche il ‘rimandato’ della scorsa settimana, l’ex calciatore Nicola Ventola.

Back to School 11 gennaio 2022: chi sono i ‘giudici’

Ci saranno, come sempre, 12 bambini, tra i 7 e gli 11 anni: saranno loro a preparare i vip all’esame, con lezioni e tante risate. Poi, alla Commissione, spetterà il compito di giudicare la preparazione: i concorrenti verranno promossi o rimandati all’esame di quinta elementare?

Back to School: quante puntate sono

Sono 5 le puntate di Back To School, con 25 ripetenti in totale (5 per ogni martedì). Il programma è suddiviso in due parti: nella prima i ripetenti sono alle prove con le lezioni, poi nella seconda c’è l’esame finale davanti alla commissione.