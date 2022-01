Back to School, anticipazioni puntata 18 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, cast, ripetenti e rimandati

Dopo il successo delle prime due puntate, sta per tornare su Italia 1 in prima serata Back to school, il programma condotto da Nicola Savino e che vede protagonisti ogni volta 5 ‘vip’, che risiederanno tra i banchi di scuola per affrontare l’esame di quinta elementare. A chi toccherà stasera, martedì 18 gennaio?

Back to School anticipazioni 18 gennaio 2022: chi sono i ripetenti di stasera

Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Scintilla e Flavia Vento (questi due rimandati nella scorsa puntata) saranno i protagonisti di questa sera. Chi di loro supererà magistralmente l’esame? E chi, invece, verrà rimandato e dovrà tornare martedì prossimo?

Back to School: come funziona il programma, cast e Commissione

Le figure chiave del programma sono i ripetenti, i 25 vip che si sono messi alla prova, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i concorrenti. E, infine, la Commissione, composta da cinque maestri elementari che, al termine di ogni puntata, sottoporranno i ripetenti all’esame finale.