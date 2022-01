Back to School, anticipazioni ultima puntata mercoledì 26 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, ripetenti e rimandati

Dopo la puntata di ieri, torna eccezionalmente di mercoledì Back to School, il programma di successo di Italia 1 condotto da Nicola Savino che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ultima puntata per la trasmissione, con tantissimi personaggi ‘vip’ pronti a tornare tra i banchi di scuola, con il solo obiettivo di superare l’esame di quinta elementare. Ma cosa succederà stasera, 26 gennaio, in prima serata?

Back to School, anticipazioni ultima puntata 26 gennaio 2022

Per l’ultima e imperdibile puntata di Back to School, che andrà in onda mercoledì 26 gennaio eccezionalmente, torneranno tra i banchi di scuola nelle vesti di ‘ripetenti’: Evaristo Beccalossi, Lory Del Santo, Denis Dosio, Martina Hamdy e Andrea Lo Cicero. A questi si aggiungeranno anche i “rimandati” dalla puntata precedente, che stando alle anticipazioni dovrebbero essere Antonella Elia ed Enzo Miccio.

Back to School ultima puntata 26 gennaio 2022

A giudicare i concorrenti vip sempre una Commissione formata da veri maestri, che avranno il compito di esaminarli e decidere se fargli superare l’esame di quinta elementare o no. I vip saranno accompagnati in tutto il loro percorso da 12 maestrini, tutti bimbi di età che va dai 7 agli 11 anni. Chi verrà promosso nell’ultima e imperdibile puntata?