Ballando con Le Stelle, anticipazioni puntata 2 dicembre 2023: cosa succederà in gara

Ballando con Le Stelle torna con un nuovo appuntamento del sabato sera. Il talent di Raiuno presenta tante sorprese e qualche curiosità.

Ballando con Le Stelle animerà il sabato sera degli appassionati fra esibizioni e retroscena, le coppie in gara si presentano sempre più agguerrite dato che la fase iniziale del format è in archivio e ci avviamo verso la parte più centrale. Quella che porterà alla semifinale prima e alla finale poi. Nel frattempo le dinamiche tra i concorrenti si consolidano: i rapporti fuori dal programma sono più intensi, così come le strategie di gara.

I giurati, come sempre, daranno filo da torcere nel corso delle esibizioni. I giudizi sono sempre molto severi. Presente – come sempre – Selvaggia Lucarelli. Fra le personalità più attese anche per la costante diatriba con Teo Mammucari, con cui conferma di avere un rapporto che oscilla tra “amore” e “odio”. Il pubblico è (quasi) tutto dalla parte dello showman che, secondo molti, ha ridato brio a un programma schiavo sempre delle stesse dinamiche.

Ballando con Le Stelle, anticipazioni puntata 2 dicembre 2023

L’umorismo dell’ex volto di Tu Sì Que Vales non piace a tutti: chiedere ad Antonio Capranica. Il giornalista, qualche settimana fa, ha pensato di lasciare la trasmissione poiché stanco delle continue frecciatine – per usare un eufemismo – del collega: “Esigo rispetto”, ha detto. Da quella lite, che è stata ripresa anche più volte dalla stampa, i toni sono rientrati. Teo scherza come sempre, ma con gli altri: dalla Ventura alla Lambertucci, che prosegue a seguire la gara anche se è stata eliminata. Non è la sola a guardare dalla platea, con lei Paola Perego e Angelo Madonia, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Sulla pista da ballo, invece, si alterneranno le seguenti coppie:

Sara Croce e Luca Favilla;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Simona Ventura e Samuel Peron;

Wanda Nara con Pasquale La Rocca

Ballerino per una notte, invece, sarà Lillo con la collega Anna Foglietta, i quali insieme presenteranno il nuovo film disponibile su Prime Video “Elf Me”. Una divertente commedia natalizia con il celebre attore comico romano nei panni dell’Elfo protagonista. Un lavoro in grado di emozionare grandi e piccini. A tal proposito in studio ci sarà anche il cast di “Mare Fuori”. Non resta, quindi, che aspettare le 21.25 per sintonizzarsi su Raiuno. La replica della puntata è disponibile su Raiplay. Ci sono anche tanti contenuti extra, come “Ballando segreto”: il backstage del programma con prove, rivelazioni e qualche indiscrezione. La settimana dei concorrenti, prima della puntata serale, vissuta passo dopo passo.