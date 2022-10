Ballando con le Stelle, chi ha vinto ieri e quale coppia è stata eliminata? Classifica dopo la puntata di sabato 15 ottobre 2022

Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori ha preso il via da poco. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di mettersi in gioco e di scendere in pista, al fianco di ballerini professionisti. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 15 ottobre? Chi ha vinto? E com’è la classifica?

Quale coppia è stata eliminata nella seconda puntata di Ballando con le Stelle

Molte le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Ecco tutti gli abbinamenti:

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Marta Flavi e Simone Arena

Paola Barale e Roly Maden

Rosanna Banfi e Simone Casula

Come ogni anno, però, una coppia al termine della puntata potrebbe essere eliminata. Tutte, in ogni caso, a distanza di qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara, ma dovranno continuare a studiare con impegno e costanza.

La classifica e i punteggi

La scorsa puntata, la prima di Ballando, è stata vinta da Iva Zanicchi e Samuel Peron (45 punti), nonostante la discussione in studio con Selvaggia Lucarelli. In ultima posizione, invece, Rosanna Banfi e Simone Casula, a parità di voti (22) con Dario Cassini e Lucrezia Lando. La classifica ora si è ribaltata?

La classifica di sabato 15 ottobre 2022

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen 60 punti (con tesoretto)

Gabriel Garko e Giada Lini 47 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porco 44 punti

Alessandro Egger e Tove Villfort 43 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia 38 punti

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 37 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 36 punti

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli 33 punti

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 32 punti

Paola Barale e Roly Maden 31 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron 31 punti

Marta Flavi e Simone Arena 16 punti

Dario Cassini e Lucrezia Lando 8 punti

La coppia eliminata è stata quella composta da Marta Flavi e Simone Arena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Finale di puntata, podio e coppia eliminata

Ecco, dunque, come è andata a finire e il podio dopo le avvincenti sfide di questa seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 44 punti, Gabriel Garko e Giada Lini 47 punti, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen 60 punti (primo posto con tesoretto). Lo spareggio finale è tra Dario Cassini e Lucrezia Lando contro Marta Flavi e Simone Arena. Il risultato finale ha visto come coppia eliminata Marta Flavi-Simone Arena con il 41% delle preferenze rispetto al 59% di Dario Cassini-Lucrezia Lando.