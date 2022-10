Ballando con le Stelle, il Codacons contro Selvaggia Lucarelli: ‘Siamo pronti a denunciare la Rai per truffa’

Prosegue la bagarre tra il Codans e Selvaggia Lucarelli, accusata di avere un conflitto d’interessi nella condizione di giurata all’interno del programma “Ballando con le Stelle”. La scrittrice, sentendo l’associazione dei consumatori, non dovrebbe sedere all’interno della giuria del programma televisivo, in quanto fidanzata dello chef Lorenzo Bigiarelli, quest’anno partecipante della gara condotta da condotto da Milly Carlucci.

Con una risposta al veleno, la Lucarelli a deciso di rimandare le accuse al Codacons: “Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci. Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez”.

La posizione del Codacons verso la giuria di Ballando con le Stelle

La faida tra l’opinionista e l’associazione consumatori tende a essere sempre più calda, specie con il programma ormai alla vigilia dell’esordio. La Codacons infatti ritiene: “Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli, che abbiamo sempre ritenuto una giornalista brillante e intelligente, le cui battaglie abbiamo più volte difeso e condiviso, ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie”.

“Chiediamo alla Rai di adottare provvedimenti – sottolinea l’associazione -, valutando la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast dei concorrenti, oppure studiando misure in grado di garantire che i voti della Lucarelli per il suo fidanzato non incidano sulla classifica finale”.

La repliche tra Codacons e la Lucarelli

Come sua consuetudine, Selvaggia Lucarelli non ha fatto attendere la sua risposta alla Codacons: “Da quando ho difeso Fedez un paio di anni fa, il presidente ora ha iniziato querele pretestuose anche contro di me”. Un’accusa, cui i dirigenti dell’associazione hanno subito risposto in maniera colorita: “Ogni mese pur di esistere la Lucarelli si inventa qualche cazzata. Ora per evitare di spiegare come possa rimanere in stato di palese incompatibilità (giudice a Ballando con le stelle e fidanzata del giudicato) cerca di trovare scuse e parla di fantasiose ritorsioni del Codacons. Peccato che, se anche il Codacons avesse denunciato la Lucarelli solo per vendicarsi delle sue prese di posizione contro l’associazione, questo non la autorizzerebbe certo a violare tutte le regole del diritto e della imparzialità“.

“Ricordiamo alla Lucarelli che, per sua sfortuna, esistono numerose norme in Italia che vietano i conflitti di interessi e obbligano i giudici ad astenersi in caso di rapporti con il giudicato (art. 51 c.p.c., art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 6, 7 e 14 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013….) – conclude il Codacons -. Purtroppo per lei il motivo “bieco” di pura vendetta che avrebbe mosso il Codacons a denunciarla non la esime dal rispetto delle regole, e quindi farebbe bene a lasciare il posto di giudice a Ballando con le stelle. E se non lo farà come da obblighi, denunceremo anche la Rai per concorso in truffa ai telespettatori… anche se, purtroppo per la Lucarelli, non abbiamo vendette o ritorsioni da fare contro l’azienda”.