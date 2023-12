Ballando con Le Stelle, la classifica aggiornata: chi ha vinto ieri sera?

Ballando con le Stelle è tornato puntuale come ogni sabato sera portando con sé una serie di novità che non hanno mancato di appassionare il pubblico da casa. Ad incuriosire soprattutto la classifica al termine dell’ottava puntata con la gara delle ‘stelle’.

Le coppie in gara e l’implacabile giudizio della giuria

Tutto è nelle mani dei giurati che non hanno mancato, come sempre, di dare del filo da torcere alle coppie in gara. Ancora una volta ad animare la serata la dura critica di Selvaggia Lucarelli, seguita a ruota dall’implacabile giudizio di Guillermo Mariotto. Più clementi ma non meno severi i giudizi degli altri giurati: Carolyn Smith, con il suo parere tecnico; Ivan Zazzaroni non meno severo, esprime con più garbo il suo giudizio sui concorrenti; mentre Fabio Canino appare sempre meno aggressivo, quasi clemente nel dare il suo parere sulle coppie in gara.

Teo Mammuccari continua a mantenere banco nel corso del programma condotto da Milly Carlucci, grazie alla sua verve, riuscendo a contribuire ad alimentare con grande energie e anche polemiche lo show. Protagonista di battibecchi e anche critiche, più o meno velate, anche nei confronti dei giudici, a suo dire, sempre troppo spietati.

E se la scorsa settimana ad essere stata eliminata è stata Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, con grande disappunto da parte dei suoi fan, dopo un’iniziale delusione sembra sperare nel ripescaggio. Non si tratterebbe della prima vota che un concorrente torna in gara proprio grazie al ripescaggio, anche se la Mantovan deve vedersela con Paola Perego. Una battaglia tutt’altro che semplice da superare alla quale i telespettatori potranno assistere nella puntata del 23 dicembre prossimo.

Concorrenti in pista

Ad animare la sfida sono state le coppie:

Sara Croce – Luca Favilla

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina

Lorenzo Tano – Lucrezia Lando

Giovanni Terzi – Giada Lini

Simona Ventura – Samuel Peron

Wanda Nara – Pasquale La Roccca

La nuova classifica: chi è stato eliminato

La classifica finale al termine dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano è la seguente:

*in aggiornamento

La replica della puntata è disponibile su Raiplay. Ci sono anche tanti contenuti extra, come “Ballando segreto”: il backstage del programma con prove, rivelazioni e qualche indiscrezione. La settimana dei concorrenti, prima della puntata serale, vissuta passo dopo passo.