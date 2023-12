Ballando con Le Stelle, la classifica aggiornata: chi ha vinto ieri sera?

Ballando con Le Stelle archivia la puntata di sabato con tante novità. La più importante riguarda la classifica: come cambia la graduatoria.

Ballando con Le Stelle anima il sabato sera degli appassionati fra esibizioni e retroscena, le coppie in gara si presentano sempre più agguerrite dato che la fase iniziale del format è in archivio e ci avviamo verso la parte più centrale. Quella che porterà alla semifinale prima e alla finale poi. Nel frattempo le dinamiche tra i concorrenti si consolidano: i rapporti fuori dal programma sono più intensi, così come le strategie di gara.

I giurati, come sempre, hanno dato filo da torcere nel corso delle esibizioni. I giudizi sono sempre molto severi. Presente – come al solito – Selvaggia Lucarelli. Fra le personalità più attese anche per la costante diatriba con Teo Mammucari, con cui conferma di avere un rapporto che oscilla tra “amore” e “odio”. Il pubblico è (quasi) tutto dalla parte dello showman che, secondo molti, ha ridato brio a un programma schiavo sempre delle stesse dinamiche.

Ballando con Le Stelle, la nuova classifica: chi è stato eliminato

L’umorismo dell’ex volto di Tu Sì Que Vales non piace a tutti: chiedere ad Antonio Capranica. Il giornalista, qualche settimana fa, ha pensato di lasciare la trasmissione poiché stanco delle continue frecciatine – per usare un eufemismo – del collega: “Esigo rispetto”, ha detto. Da quella lite, che è stata ripresa anche più volte dalla stampa, i toni sono rientrati. Teo scherza come sempre, ma con gli altri: dalla Ventura alla Lambertucci, che prosegue a seguire la gara anche se è stata eliminata. Non è la sola a guardare dalla platea, con lei Paola Perego e Angelo Madonia, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula.

La classifica finale al termine della settimana puntata con Ballando con le Stelle, dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano è la seguente:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 54 punti + 30 del tesoretto 83 punti Giovanni Terzi e Giada Lini 36 punti + 30 del tesoretto 66 punti Simona Ventura e Samuel Peron 50 punti Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 48 punti Teo Mammuccari e Anastasija Kuzmina 46 punti Sara Croce e Luca Favilla 38 punti Antonio Capranica e Maria Ermachkova 36 punti Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 31 punti

Gli ultimi tre sono stati chiamati allo spareggio, ma a sorpresa Antonio Caprarica decide di ritirarsi dalla trasmissione. Mentre nella sfida da Sara Croce e Carlotta Mantovan ad avere la meglio è stata la prima e la Mantovan chiude, pertanto la sua esperienza al talent show condotto da Milly Carlucci, sempre che non venga ripescata…

La replica della puntata è disponibile su Raiplay. Ci sono anche tanti contenuti extra, come “Ballando segreto”: il backstage del programma con prove, rivelazioni e qualche indiscrezione. La settimana dei concorrenti, prima della puntata serale, vissuta passo dopo passo.