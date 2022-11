Ballando con le Stelle va in onda venerdì 2 o sabato 3 dicembre 2022? La data della seconda semifinale

La gara è entrata nel vivo, le coppie in gara sono sempre più agguerrite. Ma Ballando con le Stelle, show che tradizionalmente va in onda il sabato sera su Rai 1, dovrà fare i conti con un cambio di programmazione. Questo sicuramente non preoccuperà i telespettatori, che da anni seguono con passione la trasmissione. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e di scendere in pista al fianco di ballerini professionisti. Solo una coppia però trionferà e la finale si avvicina.

Ballando con le Stelle va in onda venerdì 2 dicembre 2022

Quest’anno gli appuntamenti per stabilire la coppia vincitrice del programma raddoppiano con la seconda semifinale, che ci sarà venerdì 2 dicembre. Sempre e rigorosamente in diretta. Ballando con le Stelle, poi, andrà in onda sabato 17 dicembre, come sempre a partire dalle 20.30, subito dopo il TG1. E terrà compagnia al pubblico per diverse ore. Tra un passo di salsa e uno di tango.

Quando ci sarà la finale

Ma questa non è certo l’unica novità. Dopo la puntata di sabato 17 dicembre, infatti, ci sarà la finale. Che eccezionalmente andrà in onda venerdì 23 dicembre, il giorno prima della Vigilia di Natale. È in quel giorno, quindi, che conosceremo il nome della coppia vincitrice. Intanto, vi ricordiamo che tutte le puntate andate in onda sono disponibili in replica sul portale Rai Play. Ci saranno dei ripescaggi? Chissà…Nulla è ancora deciso!