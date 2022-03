Barbara Boncompagni: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, sorelle, canzoni, Cuore Matto, programmi tv

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Barbara Boncompagni, ma conosciamola meglio!

Chi è Barbara Boncompagni e cosa sappiamo sulla sua carriera

Barbara Boncompagni è nata a Roma il 26 marzo del 1963 ed è una nota cantante e autrice, figlia di Gianni Boncompagni. Barbara ha debuttato in televisione nel 1980 nella trasmissione del padre ‘Drim’, poi due anni dopo ha cantato la sigla di un altro programma, Tre per tre, intitolata Colpo di fulmine.

Cuore Matto di Little Tony e la partecipazione a Sanremo

Colpo di fulmine è stata pubblicata come singolo con una cover del brano Cuore matto di Little Tony, come b-side. Barbara Boncompagni ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con la canzone ‘Notte giorno’, poi nel 1985 ha inciso l’ultimo singolo ‘Sogni proibiti’. Ha partecipato come vocalist a Non è la Rai e dal 1988 lavora come autrice televisiva. Per Magnolia, per esempio, ha ideato ed è autrice di programmi per Rai come La posta del Cuore, per Sky e altre emittenti.

Chi è il marito, figli e vita privata

Sappiamo che Barbara Boncompagni è sposata, ma non conosciamo l’identità del marito. Ha due figli, Mattia e Brando.

Chi è il padre Gianni Boncompagni

Gianni Boncompagni è stato un noto conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo, che è morto a Roma il 16 aprile del 2017. Si è spento a 84 anni dopo una lunga malattia ed è considerato uno dei ‘re’ della televisione italiana.