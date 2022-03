Barbara Boncompagni, chi è il padre Gianni: età, carriera, come è morto, figlie, Isabella Ferrari e Claudia Gerini, tomba e programmi tv

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Barbara Boncompagni, la figlia di Gianni, ‘re’ della televisione italiana.

Chi era Gianni Boncompagni: Non è la Rai, la carriera

Gianni Boncompagni è nato ad Arezzo il 13 maggio del 1932 e si è spento a Roma, all’età di 84 anni dopo una lunga malattia, il 16 aprile del 2017. E’ stato un conduttore radiofonico, paroliere, autore, compositore e regista televisivo di grande successo, stimato e apprezzato da pubblico e colleghi. A soli 18 anni si è trasferito in Svezia, poi nel 1964 è tornato in Italia e ha vinto il concorso RAI per programmatore di musica leggera. Da lì ha iniziato a lavorare nell’azienda, dove ha avuto enorme successo insieme a Renzo Arbore. E’ nel 1977, però, che è approdato in televisione, prima alla conduzione di Discoring, poi di altre trasmissioni di spicco. Nel 1991, però, ha deciso di lasciare la Rai e di arrivare a Fininvest, oggi Mediaset, dove è stato il volto di ‘Non è la Rai‘, un programma di culto dove sono nate tantissime personalità del mondo dello spettacolo, da Claudia Gerini e Laura Freddi.

Gli amori e le storie

Gianni Boncompagni ha avuto diverse relazioni sentimentali: è stato il compagno di Raffaella Carrà, Isabella Ferrari e Claudia Gerini.

Chi è la mamma di Barbara Boncompagni

A soli 18 anni Gianni Boncompagni si è trasferito in Svezia: qui ha vissuto per 10 anni ed è qui che si è diplomato all’Accademia svedese di grafica e fotografia. Ha incominciato l’attività di conduttore radiofonico e in Svezia ha conosciuto e sposato un’aristocratica. Dal loro amore sono nate tre figlie, tra le quali la cantante e autrice televisiva Barbara Boncompagni.