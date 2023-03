Barbara De Rossi: chi è, età, carriera, oggi, compagno, figlia e vita privata

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di “Da noi a Ruota libera” in onda oggi e condotta da Francesca Fialdini. Tra gli imperdibili ospiti di questa puntata, arriverà in studio anche la celebre Barbara De Rossi. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera: ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Barbara De Rossi: età, carriera

Barbara De Rossi è nata a Roma il 9 agosto del 1960, è del segno del Leone. Viene scoperta da Alberto Lattuada, che la vuole per il film “Fanciulle in fiore”, dopo che aveva vinto il titolo di Miss Teenager. Ma Barbara inizialmente si fa conoscere soprattutto dalle ragazzine, attraverso i fotoromanzi. Poi fa il salto di qualità, recitando con Virna Lisi in “La cicala”, sempre per la regie di Lattuada. Si fa poi conoscere dal grande pubblico, nel 1982, grazie allo sceneggiato tv “Storia d’amore e d’amicizia”, dove affianca un cast di tutto rispetto, con nomi come Massimo Bonetti, Ferruccio e Claudio Amendola. Da allora per Barbara non c’è sosta: sono decine le pellicole che gira, sia per il grande schermo che per la TV: partecipa anche, nel 1984, a “La piovra”, con Michele Placido. Alterna cinema e televisione, inanellando successi, tra cui ricordiamo il film “Mamma Ebe”, diretto da Carlo Lizzani e con Alessandro Haber, Stefania Sandrelli e Berta D. Dominguez.