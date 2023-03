Barbara D’Urso e Mara Venier insultate dall’account Mediaset su Twitter: cosa è successo

Ieri, domenica 26 marzo, dei tweet decisamente insoliti e curiosi hanno fatto capolino sull‘account Twitter Qui Mediaset. Inconveniente che ha reso necessaria la sospensione del profilo. I cinguettii sono stati pubblicati e poi rimossi dall’account ufficiale dell’azienda che si è lasciata andare a considerazioni piuttosto forti. Vittima di un attacco hacker, la stessa Mediaset ha poi reso noto quanto accaduto ma i cinguettii non sono passati inosservati agli utenti. Ma cosa sarà successo e a chi erano rivolti?

Le accuse a Barbara D’Urso e Mara Venier dall’account Twitter Qui Mediaset

L’inconveniente è avvenuto ieri ed ha portato alla sospensione dell’account Qui Mediaset. A far insospettire gli utenti ma non solo, alcuni tweet decisamente curiosi e dai toni piuttosto forti che hanno fatto capolino sulla piattaforma social. A finire nel mirino due donne molto conosciute nel mondo dello spettacolo: Mara Venier e Barbara D’Urso. Tutto ha avuto inizio dall’ospitata nel programma domenicale di Mara Venier della conduttrice Barbara D’Urso. Ospite inaspettata della puntata, quest’ultima è intervenuta a sorpresa nel programma di Rai 1 mostrandosi in pigiama con un video messaggio registrato per Gabriella Labate, moglie di Raf nonché sua grande amica. I curiosi cinguettii, che le apostrofavano in modi non gentili, hanno fatto capolino proprio a seguito dell’inaspettata presenza della D’Urso a Domenica In.

La comunicazione della Mediaset

Delle prese di posizione decisamente forti che sono risultate alquanto insolite. Una volta pubblicati i contenuti sono poi stati rimossi e poco dopo, sempre via Twitter è arrivata una spiegazione della Mediaset: ‘Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio’. A seguito dell’inconveniente e per evitare altri danni, l’account Qui Mediaset è poi stato sospeso.