Barbara Lombardo a Pechino Express 2023, chi è la moglie di Salvatore Schillaci: età, lavoro, figli e foto

È tutto pronto per una nuova avventurosa edizione di Pechino Express 2023, l’audace programma ricco di sfide che fa percorrere il giro dell’Asia ai concorrenti in gara. Sarà condotto nuovamente da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca e seguirà il solito format: alcune coppie di conoscenti si sfidano lungo un percorso che parte da Mumbai, nella capitale indiana, per arrivare in una destinazione misteriosa in Cambogia. L’obiettivo è quello di raggiungere alcuni luoghi più una tappa finale, ce la faranno anche quest’anno? Tra i concorrenti ci sarà anche Barbara Lombardo, la moglie di Salvatore Schillaci, ma conosciamola meglio!

Chi è Barbara Lombardo: età, lavoro

Barbara Lombardo è una donna Palermitana, ma non si hanno molte notizie sulla sua vita perché è una persona molto riservata. Sappiamo che è nata e cresciuta in Sicilia, dove vive tutt’ora ed è innamoratissima della sua terra. Da giovane ha partecipato a Miss Italia e per un po’ ha lavorato nel mondo della moda, ma non ha mai avuto un gran successo. Attualmente è un’odontotecnica molto stimata e rinomata. Oltre a ciò, gestisce il centro sportivo “Louis Ribolla” assieme al marito.

Con Salvatore Schillaci a Pechino Express 2023

Barbara Lombardo e Salvatore Schillaci sono stati amici per dieci lunghi anni prima di innamorarsi e sposarsi. Speriamo che la loro complicità costruita in anni di amicizia li aiuti nel risolvere le sfide in cui si imbatteranno a Pechino Express 2023! Formeranno la coppia de “I Siculi“, ma riusciranno a risolvere tutti gli enigmi per arrivare alla meta finale? Ad affiancarli ci saranno Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, che forniranno loro preziosi indizi per raggiungere la meta finale.

Vita privata: figli e Instagram di Barbara Lombardo

Non sappiamo molto della vita privata di Barbara prima del matrimonio con Salvatore. Soltanto che ha avuto un figlio di nome Alberto, ma l’identità del padre non è mai stata rivelata. I due si sono sposati di recente con una lussuosa cerimonia presso Villa Niscemi, una bellissima villa di Palermo nella Piana dei Colli. Alla cerimonia ha partecipato anche suo figlio Alberto e i figli di Salvatore: Jessica e Mattia, avuti con l’ex moglie, e Nicole avuta con un’altra donna. Sembra che la loro famiglia allargata vada d’amore e d’accordo. lei ha un profilo Instagram con 500 followers in cui condivide alcuni scatti della sua vita e nel penultimo post ha condiviso la foto con tutti i concorrenti e il cast di Pechino Express.