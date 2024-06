Bardot, dov’è stata girata: le location della serie TV dal 17 giugno 2024 su Canale 5

Bardot: dove è stata girata la serie TV, in onda da stasera 17 giugno 2024 su Canale 5, sull’icona Brigitte Bardot? Tutti i dettagli sui luoghi mozzafiato.

Intramontabile diva internazionale, Brigitte Bardot ha segnato un’epoca grazie alla sua essenza. Icona di bellezza, di stile, di sensualità, ma soprattutto di libertà, B. B. ha insegnato al mondo intero ‘la joie de vivre‘. Per rendere omaggio all’artista e, specialmente, alla donna dietro un nome immenso, da questa sera, lunedì 17 giugno 2024, su Canale 5 sarà trasmessa la serie televisiva «Bardot».

Attorno alla figura di Brigitte c’è, senz’altro, tanta curiosità per merito della sua esplosività che ha incantato intere generazioni. Per cui, si tratta di un prodotto audiovisivo attesissimo. A tal proposito, scopriamo insieme le meravigliose località, sfondi del telefilm sul mito senza tempo.

Bardot: la trama della serie TV su B. B.

Miniserie televisiva, creata, scritta e diretta da Danièle Thompson e suo figlio Christopher, «Bardot» è una produzione Federation Studios, GFilms e RTI-Gruppo Mediaset. La fiction è ispirata a un decennio della vita di Brigitte: dai 15 ai 26 anni, annualità in cui ha preso parte al film «La Verità» del 1960, pellicola estremamente importante per la sua carriera e per la sua sfera personale. Pertanto, si tratta di un itinerario che vede una adolescente proveniente da una famiglia borghese trasformarsi nell’eterna B. B., icona assoluta di emancipazione.

La vicenda segue, quindi, una giovane donna libera, in tutto e per tutto, padrona delle sue scelte. Le tre serate che aspettano il pubblico della rete ammiraglia di Mediaset (dal 17 giugno al 2 luglio 2024) saranno condite da amori e passioni travolgenti, tradimenti inaspettati e momenti di grande fragilità che faranno capire la complessità d’animo della favolosa Brigitte, ritenuta frivola a partire dal suo esordio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiction Mediaset (@fiction_mediaset)

Bardot serie: il cast

Il cast di «Bardot» vanta di nomi piuttosto famosi dello show business. Esempi sono: Victor Belmondo, nipote di Jean-Paul; Jules Benchetrit; Hippolyte Girardot; Yvan Attal; Anne Le Ny; Louis-Do de Lencquesaing; Oscar Lesage. In più, sono presenti anche degli interpreti italiani, come Giuseppe Maggio e Valentina Romani.

Chi è Julia de Nuñez, l’attrice che interpreta Brigitte Bardot?

La protagonista di questa opera per il piccolo schermo è la bellissima Julia de Nuñez, attrice 24enne nata in Argentina, a Buenos Aires, il 17 maggio 2000. Trasferitasi a Parigi da piccolissima, Julia ama recitare sin dall’infanzia. Estremamente riservata, la de Nuñez non è presente sui social network. In compenso, però, è riuscita ad ottenere il ruolo della leggendaria B. B. per mezzo delle sue doti artistiche e della sua incredibile somiglianza con la stella francese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiction Mediaset (@fiction_mediaset)

Dove è stata girata la serie Bardot? Le location mozzafiato

Da ciò che si apprende, la serie televisiva «Bardot» è stata girata interamente in Francia. Le interessanti località sono Parigi e tutta la Costa Azzurra, come Saint-Tropez e i comuni Ramatuelle, La Garde-Freinet e Brégançon.

La Madrague

Il vero mistero ruota attorno alla maestosità de «La Madrague», la splendida tenuta che la cantante di «Moi je joue» ha acquistato all’età di 23 anni proprio nella regina indiscussa della Riviera Francese, Saint-Tropez, e dove vive tuttora dopo il suo addio al mondo dello spettacolo. A tal proposito, nel corso della primissima televisiva della fiction d’Oltralpe su France 2 nel mese di maggio, i fan si chiedevano se le riprese avessero avuto luogo effettivamente all’interno della villa lontana da occhi indiscreti.

L’arcano è stato svelato da Denis Seiglan, il capo scenografo di «Bardot», che ha dichiarato che l’allestimento scenico non si è compiuto dentro la ricca magione, ma:

“Abbiamo trovato una rimessa per barche, persa in mezzo ai boschi. Un luogo incredibile, nel Var (dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, N. d. R.), vicino a Brégançon“.

Inoltre, è opportuno sottolineare che la lussuosa abitazione ha ispirato un brano del 1963, scritto da Jean-Max Rivière e composto da Gérard Bourgeois per la Bardot. Esso porta l’omonimo nome.

Brigitte Bardot: le luci e le ombre di un’icona

Brigitte Anne Marie Bardot è nata a Parigi il 28 settembre 1934. Come noto, B. B. è stata attrice, modella, cantante ed è, ad oggi, attivista (specialmente a fianco delle donne e degli animali). A quasi 40 anni, nel 1974, la biondissima star si è ritirata dalle scene, per il malcontento di tutti.

Protagonista di amori turbolenti, Brigitte ha vissuto sulle sue spalle il peso della fama, i cui aspetti negativi si sono ripercossi, irrimediabilmente, nella sua vita privata. Divenuta diva internazionale, la straordinaria vedette ha attirato l’attenzione su di sé mediante il suo talento, il suo aspetto fisico e, soprattutto, la sua libertà.

Ritenuta troppo scandalosa per l’epoca, il mondo non si era accorto della necessità che questa donna, avanti anni luce, aveva di essere amata. E che quindi, dietro la maschera di B. B., della ragazza spregiudicata sulla Harley-Davidson che ha interpretato la “immorale” «Je t’aime… moi non plus» prima di Jane Birkin, si nascondeva un’anima fragile.