Battiti Live e Temptation Island 2023: ecco quando iniziano, le date

Nel palinsesto estivo di Mediaset, anche quest’anno avremo modo di vedere “Battiti Live” e Temptation Island 2023. Il reality show con la conduzione di Filippo Bisciglia, sarà il programma di punta per l’estate targata Cologno Monzese. In arrivo su Canale 5, poi, una nuova soap opera spagnola, pronta a raccogliere l’attenzione dei telespettatori affezionati al prodotto Mediaset. Insomma, anche quest’estate Cologno Monzese vuole vincere sugli ascolti sulla rivale Rai.

L’estate Mediaset con “Battiti Live” e “Temptation Island”

Dopo un anno di pausa, il programma di Bisciglia guiderà i programmi Mediaset durante il periodo estivo. Sarà infatti il suo reality ad avere il difficile compito di fare ascolti d’oro, da togliere alla programmazione rivale della RAI. Il programma, anche per la sua storia e il suo format, promette ascolti sicuri e anche chiacchiere intorno al programma, creando così quella nota di curiosità per ogni puntata. Il palinsesto Mediaset per quest’estate, come annunciato da Publitalia, andrà dal 28 maggio al 2 settembre. Un palinsesto che, per mano di Pier Silvio Berlusconi, promette ampie sorprese.

La programmazione estiva di Canale 5 e Italia 1

“Temptation Island 2023” dovrebbe tornare a guidare i programmi Mediaset, andando in onda il lunedì sera. Il reality di Filippo Bisciglia rimpiazzerà l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che quest’anno si concluderà la sera del 19 giugno 2023. Il martedì sarà la giornata delle fiction, che si alterneranno poi a film dal titolo blasonato. Il mercoledì, invece, troveremo programmi come New Amsterdam, Signora Volpe, Bayond Paradise, The Forest Of The Missing. Per il giovedì, spazio alle repliche di Zelig e Scherzi a Parte, che hanno fatto la storia della programmazione di Canale 5. Il venerdì sera sarà il turno della serie televisiva “La ragazza e l’ufficiale”, mentre il sabato torneranno le repliche di “Michelle Impossible” e “Lo show dei Record”, con i volti di Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Su Italia 1, invece, a luglio tornerà “Battiti Live” ogni martedì sera.