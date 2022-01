Beatrice di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Armando, età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra le nuove dame del parterre femminile anche Beatrice, giunta per conoscere Armando. Ma conosciamola meglio!

Beatrice di Uomini e Donne

Beatrice ha fatto la sua comparsa proprio nella puntata di oggi, martedì 22 dicembre 2021. E’ arrivata per conoscere Armando, e il bel cavaliere ha scelto di farla restare per conoscerla meglio. Armando sta già uscendo con Gloria, ma proprio oggi ci sono state un po’ di polemiche. Sarà forse lei a conquistare il cuore del bello e difficile Armando?

Chi è la nuova dama, che corteggia Armando

Beatrice è una bellissima donna dagli occhi di ghiaccio. Ha 43 anni compiuti il giorno prima del compleanno di Maria De Filippi e a detta della stessa conduttrice li porta benissimo. Viene dal Lago di Garda, è separata e ha una figlia di 15 anni. Ha lavorato per moltissimi anni nel settore dell’abbigliamento femminile, ma questo, a suo dire, è stato “un anno di cambiamenti” e ora lavora nel locale della sua migliore amica, dove si occupa di varie mansioni, dal bar alla pizzeria. Di Armando l’ha colpita il modo di fare e di esprimersi molto schietto, che sa che spesso può non piacere a tutti. Sarà lei colei che riuscirà a far lasciare lo studio al cavaliere, dopo 4 anni che si trova lì?

La polemica con Gloria

Prima di far scendere Beatrice, Armando ha speso molto tempo polemizzando con Gloria, la dama con la quale attualmente esce. La donna, infatti, sta frequentando sia lui che Mirko, e afferma di non aver ancora chiaro chi dei due scegliere. Armando ha espresso tutta la sua insoddisfazione per la situazione, soprattutto perché, a detta sua, Gloria gli dice che vede Mirko solo come un amico. Con l’arrivo di Beatrice potrebbe cambiare qualcosa anche tra loro, staremo a vedere.

(Foto IG di Uomini e Donne)