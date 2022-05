Beatrice Rana, chi è la pianista: età, carriera, concerti, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la pianista Beatrice Rana, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al debutto come pianista di Beatrice Rana

Beatrice Rana è nata a Copertino il 22 gennaio del 1993 in una famiglia di musicista. Ha iniziato a studiare pianoforte da piccola, poi ha debuttato in concerto con l’orchestra a 9 anni. Ha studiato per 8 anni sotto la guida del pianista Benedetto Lupo presso il conservatorio Nino Rota di Monopoli, dove si è diplomata con lode e menzione. A 18 anni, invece, ha conseguito il primo premio al Concorso Internazionale di Montreal, diventando la più giovane vincitrice della competizione (e prima italiana).

Tutti i premi vinti

Beatrice Rana ha vinto il concorso Muzio Clementi di Lastra a Signa, lo Yamaha Del Rio Giovani Talenti a Cesenatico, il 1° Concorso internazionale Repubblica di San Marino, il Marco Bramanti di Forte dei Marmi. E nel 2013 ha conseguito il secondo premio al Concorso pianistico internazionale Van Cliburn. Ha intrapreso poi la carriera solistica: ha collaborato con molte orchestre e direttori e nel 2014 è stata inserita nella classifica 30 under 30 della rivista International Piano. Nel 2018, invece, è stata candidata ai Classic BRIT Awards come migliore artista femminile dell’anno per l’interpretazione delle Variazioni Goldberg di Bach.

Il fidanzato, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Sembra essere riservata, gelosa della sfera sentimentale e non sappiamo se abbia o meno un compagno. Sui social pubblica tantissime foto: ma sempre lei con il suo amato pianoforte. Ci sarà un altro amore?

Instagram: Beatrice Rana punta sui social

Molto seguita sui social, con l’account Instagram @beatricerana vanta oltre 27 mila followers.