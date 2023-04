Beatrice Valli ha partorito: è nata Matilde Luce Fantini

Fiocco rosa per Matilde Valli e il marito Marco Fantini, che oggi sono diventati genitori per la terza volta della piccola Matilde Luce Fantini. La coppia si conferma pertanto una delle coppie maggiormente longeve dell’amato e seguito dating show Uomini e Donne. I due, infatti, si conobbero nello studio di Maria De Filippi e convolarono poi a nozze nel maggio 2022. Ora, al piccolo Alessandro che la donna ha avuto da giovanissima prima di conoscere il marito, si sono aggiunte le sorelle Bianca Azzurra e la neonata Matilda Luce. Dunque, i figli avuti con Fantini sono tre mentre il piccolo Alessandro è nato da un’unione precedente.

La gravidanza e la nascita della terza figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini

È nata oggi la terza femminuccia di casa Valli-Fantini. Ora, dopo nove lunghi mesi di gravidanza non sempre semplicissima – come ha dichiarato la stessa influencer – i due giovani genitori possono finalmente stringere tra le braccia la neonata. È la stessi Valli, inoltre, a descrivere la sua quarta gravidanza come la più difficile che abbia mai vissuto. La gestazione le ha, infatti, causato più volte dei malesseri generali e vertigini. Nonostante le difficoltà che una gravidanza può comportare, la famiglia è adesso al completo e la coppia può finalmente godersi momenti indimenticabili con la piccola Matilde Luce, all’insegna anche dell’amore dei suoi fratelli.

La prima foto social

Come spesso accade in questi casi, i neogenitori hanno postato subito, via social, la primissima foto delle neonata. Scatti dolci, effettuosi quelli che immortalano la giovane influencer mentre allatta al seno la sua piccola. Nemmeno a dirlo, una pioggia di commenti ha poi fatto capolino sotto il post! Davvero numerosi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia in questo gioioso momento, alla quale non resta altro che godersi questa profonda gioia!