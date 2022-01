Beautiful, anticipazioni 18 gennaio 2022: trama e riassunto puntata del giorno

Come ogni giorno, quasi come se fosse un appuntamento fisso, anche oggi su Canale 5 intorno alle 13.40 andrà in onda una nuova puntata della soap americana di successo Beautiful. Serie che tiene compagnia al pubblico, ormai da anni, dal lunedì al sabato (alle 13.40). Cosa succederà nell’episodio di oggi? Scopriamolo insieme!

Beautiful anticipazioni puntata 18 gennaio 2022

Nell’episodio di oggi protagonista sarà Thomas che, credendo di interagire con Hope, finisce per baciare un manichino. E’ per questo che Liam crede di aver visto la moglie tra le braccia di Thomas, ma si sbaglia. Nonostante ciò, è sconvolto, fugge in silenzio e cerca riparo da Steffy: qui Liam le spiega cosa ha visto. E cerca di capire cosa deve fare.

Dove vedere e a che ora le puntate di Beautiful

Beautiful va in onda ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 13.40 e gli episodi si possono quindi seguire in diretta in televisione. Ma non solo. La soap opera americana di successo si può seguire anche in live streaming sul portale Mediaset Play o guardarle in differita grazie alla funzione on demand.