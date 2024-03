Beautiful, anticipazioni dal 4 al 9 Marzo: Hope è sconvolta per la decisione presa dal marito

Beautiful continua ad appassionare, tra intrighi amorosi, intrecci, colpi di scena. E anche quelle che verranno trasmesse dal 4 al 9 marzo prossimo, come sempre su Canale 5 alle 13.45, si annunciano puntate che continueranno a tenere i fan con il fiato sospeso.

Il piccolo Douglas sembra non avere ancora intenzione di tornare a casa, sta bene a casa con i nonni e tutti gli sforzi di Liam si riveleranno vani. Anzi. Nella speranza di trovare appoggio dalla moglie Hope, subirà un altro duro colpo quando scopre che è stata arruolata tra le modelle del figlio di Ridge. Liam verrà risucchiato dalla gelosia che crescerà di fronte alla scena del piccolo Douglas abbracciato ai suoi nonni.

Hope e Liam: aria di crisi

Intanto Brooke e Liam sembrano avere lo stesso punto di vista su Thomas, considerandolo una cattiva compagnia. Hope e Liam sono tutt’altro che in sintonia, la prima prega il secondo di seguire la sfilata, ma l’uomo proprio non ce la fa a dover sostenere Thomas e decide di andare via.

La sfilata prende il via come annunciato e viene presentata una nuova creazione: ‘Hope for the future’ che manda in visibilio i presenti. Nonostante il successo Hope non riesce a non pensare al marito Liam e al fatto che se ne sia andato, mentre proprio Liam incontra Bill e Wyatt ai quali confessa di non avercela fatta a restare alla kermesse, vedere Hope e Thomas così vicini gli ha fatto male. Ma i due lo incoraggiano a tornare per stare vicino a Hope.

La decisione di Liam che ha scioccato Hope

Quest’ultima ancora provata dalla scelta di Liam di andarsene, non riesce a essere completamente presente alla sfilata. Ma ci pensano Ridge e Thomas, il primo annuncia che Hope vestirà una creazione speciale, il modello di punta della collezione. Ci pensa Thomas ad aiutarla a prepararsi e l’uscita in passerella dei due sarà un successone.

Brooke rimprovera Liam per il comportamento avuto con la figlia

Ma Brooke che teme per il futuro della figlia Hope ha raggiunto Liam per rimproverarlo del suo comportamento, avendo lasciato la moglie da sola alla sfilata. Il giovane confessa che non ha resistito nel vedere la moglie abbracciata a Thomas che, intanto, proprio grazie alla sfilata miete consenti, soprattutto quelli del fiero papà Ridge che ha voluto credere nelle sue capacità.