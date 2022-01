Beautiful, anticipazioni nuove puntate febbraio 2022: Liam sotto shock, ecco cosa succede

Torna l’appuntamento imperdibile del pomeriggio di Canale 5 con Beautiful, la soap opera di successo che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di febbraio? Ci saranno colpi di scena?

Beautiful, anticipazioni nuove puntate febbraio 2022

Nelle scorse puntate abbiamo visto di tutto: Liam, convinto di aver visto Hope baciare Thomas, ha cercato consolazione da Steffy e hanno passato la notte insieme. Ma non solo. Hope è andata da Thomas, che ha capito di soffrire di allucinazioni, prima di perdere i sensi. E’ stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono apparse gravi e ora cosa succederà? Stando alle anticipazioni, Liam ora scoprirà che Hope non l’ha tradita, mentre lui ha trascorso una notte con Steffy. L’uomo racconterà tutto alla donna, mentre Thomas verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Quando inizia Beautiful e dove vedere le repliche?

La soap opera tiene compagnia al pubblico di Canale 5 ogni giorno a partire dalle 13.45 (dal lunedì al sabato). Le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Play.