Bebe Vio: chi è, età, carriera, fidanzato, malattia, incidente, la sua storia e Instagram

Bebe Vio è una schermitrice italiana, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, dove è stata portabandiera per l’Italia nella cerimonia d’apertura. Il 26 ottobre 2021 è stata addirittura inaugurata la Bebe Vio Academy, prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo. Ma conosciamola meglio!

Bebe Vio: chi è, età, carriera, malattia e storia

Bebe Vio, all’anagrafe Beatrice Vio, è nata a Venezia il 4 marzo del 1997 ed è una schermitrice italiana, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico. Da sempre appassionata a questo sport fino a quando nel 2008 non ha dovuto interrompere: all’età di 11 anni, infatti, è stata colpita da una meningite fulminante che le ha causato un’estesa infezione, con tanto di necrosi ad avambracci e gambe (che sono stati amputati).

Dopo tre e mesi e mezzo in ospedale, Bebe ha ripreso la scuola e ha iniziato la riabilitazione motoria per riprendere poi la scherma. Da quel momento è apparsa spesso in televisione come testimonial e nel 2009 la sua famiglia ha fondato una Onlus di sostegno all’integrazione sociale. Ma non finisce qui. Sempre con la famiglia ha ideato l’evento giochi senza barriera e nel 2018 le è stato conferito alla Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia USA.

Nel 2018 ha doppiato un personaggio nel film Gli Incredibili 2 e le è stata dedicata una Barbie in esemplare unico dalla Mattel.

Bebe Vio alle Paralimpiadi di Tokyo 2021

La campionessa alle Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato la medaglia d’oro e ha battuto in finale per 15-9 la cinese Zhou Jingjing. Poi, il 29 agosto, si è laureata vicecampionessa olimpica nella prova a squadre. Insomma, un vero e proprio orgoglio per il nostro Paese.

Bebe Vio: chi è il fidanzato, vita privata

La campionessa di fioretto è stata immortalata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, durante un’uscita romantica a Roma con Gianmarco Viscio. Lui ha trentatré anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto. Fino all’anno scorso ha militato in Serie B con il George Best Team nel ruolo di difensore. Al momento però non ci sono conferme sul fidanzamento.

Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @bebe_vio vanta oltre un milione di followers.