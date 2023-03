Bebe Vio si sposa con Gianmarco Viscio? Il gossip sulla campionessa di scherma

La campionessa di scherma Bebe Vio si sposa con Gianmarco Viscio? Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la donna sarebbe pronta a convolare a nozze con il calciatore Gianmarco Viscio, con il quale era stata paparazzata lo scorso settembre. È bene precisare che al momento si tratta solamente di indiscrezioni in quanto i diretti interessati non hanno detto nulla in merito.

Perde le braccia e le gambe per un tumore che non c’era: la vicenda di Anna Leonori e l’aiuto di Bebe Vio

I rumors sul matrimonio (presunto) di Bebe Vio

Secondo le prime indiscrezioni, la coppia avrebbe rivelato ai propri amici l’intenzione di sposarsi. Senz’altro questo rappresenterebbe un passo importante per la campionessa paralimpica di scherma che rispetto alla propria vita sentimentale è sempre apparsa piuttosto riservata, preferendo tenere questo genere di questioni lontano dalla luce dei riflettori. L’uomo che ha fatto breccia nel cuore dell’atleta si chiama Gianmarco Viscio, ha 30enne ed è un calciatore dilettante di calcio a otto.

I due sono stati avvistati assieme per la prima volta lo scorso settembre mentre si scambiavano delle tenere, affettuose effusioni. Ora, a far trapelare l’indiscrezione che i due potrebbero presto convolare a nozze è il settimanale Chi dove si legge: ‘Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno’, riferendosi proprio all’intenzione della coppia di sposarsi. Sarà vero? La risposta potrà fornirla solamente il tempo e chissà che nelle prossime settimane non arrivi anche una comunicazione ufficiale rispetto a questa importante – ed al momento solamente presunta – ipotesi.

Il legame tra il calciatore e la schermitrice

Come detto la prima foto che li ha visti insieme risale al mese di settembre quando Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci e carezze in una romantica terrazza vista Tevere. Tuttavia, in questi mesi non sono apparse altre foto insieme sui social, come a testimoniare la volontà di voler mantenere un certo riserbo rispetto al loro legame che pare proprio procedere nel migliore dei modi.