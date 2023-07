Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi? Il gesto che non lascia dubbi

Girava da tempo la notizia, ma sembra ormai confermata la crisi nella coppia tra Belen Rodriguez e il conduttore della Rai, Stefano De Martino. La showgirl argentina e il personaggio televisivo partenopeo si sarebbero ufficialmente lasciati per l’ennesima volta, con la ragazza che avrebbe già ufficializzato di essere andata “oltre” alla storia avuta con Stefano, padre anche di uno dei suoi figli.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati

La crisi andava avanti ormai da diversi mesi, anche sei i due personaggi televisivi avevano sempre provato a camuffare il “momento no” attraverso foto su Instagram e anche post Instagram. In realtà la coppia non funzionava più, con uno spiraglio di quiete che si era creato solo in concomitanza della presunta gravidanza di Belen durante la stagione de Le Iene: notizia che poi venne smentita dalla stessa argentina in diretta televisiva su Italia Uno.

Belen single? Ormai è realtà

A dare l’ufficialità, ovviamente tramite i social network, ci pensa la stessa Belen Rodriguez. La notizia arriverebbe tramite due indizi, ritenuti inequivocabili da chi segue la coppia di personaggi televisivi dagli albori. L’altro giorno, alla presentazione dei palinsesti della RAI, Stefano Di Martino si sarebbe presentato agli Studi dell’emittente pubblica senza fede al dito.

Di tutta risposta, poi, non si sarebbe fatta attendere la ribattuta di Belen Rodriguez. A sorpresa, infatti, la showgirl sudamericana avrebbe cancellato, su Instagram, tutte le foto insieme a Stefano De Martino. Un segno inequivocabile sulla profonda crisi della coppia, che oggi si troverebbe davanti alla terza separazione. Nonostante la presenza di un bambino di mezzo, Santiago, i crescenti dissapori tra i due volti televisivi non sono mai stati appianati. Già lo scorso anno, infatti, si parlava di un’area di profonda crisi tra i due ragazzi, con la coppia che era pronta a scoppiare di lì a poco.