Benedetta Craveri, chi è la critica letteraria: età, libri, Adelphi, La Contessa, chi è il marito, figlie

Tra gli ospiti di oggi anche Benedetta Craveri, ma conosciamola meglio!

Benedetta Craveri: chi è, età, carriera

Benedetta Craveri è nata a Roma il 23 settembre del 1942 ed è una critica letteraria, scrittrice e saggista. Figlia di Raimondo Craveri e di Elena Croce (figlia di Benedetto Croce), allieva di Giovanni Macchia, Benedetta si è laureata in lettere ed è diventata una delle massime studiose italiane di lingua e letteratura francese. Ha acquisito popolarità come autrice di saggi e monografie sulla vita intellettuale dei salotti francesi ed è anche membro dell’istituto dell’Enciclopedia Italiana. Ma c’è di più. La Craveri collabora con quotidiani e periodi internazionali, come La Repubblica, The New York Review of Books e la Revue d’histoire litteraire de la France.

Benedetta Craveri: chi è il marito, figlie

Benedetta Craveri è madre di Margherita e Isabella D’Amico, nate dal matrimonio con il critico e saggista Masolino d’Amico. Poi la critica letteraria ha sposato un diplomatico francese, Benoit d’Aboville. Vive tra Napoli, Roma e Parigi e proprio in quest’ultima città è stata insignita di un riconoscimento prestigioso, quello di ‘ufficiale’ dell’Ordre des Arts et des Lettres.